Суд в Москве взыскал с бывшего владельца банка "Югра" Хотина 14 млрд рублей

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Москве Коптевский суд удовлетворил иск АО "Российский Сельскохозяйственный банк" к экс-владельцу банка "Югра" Алексею Хотину о взыскании задолженности по кредитным договорам.

"С ответчика взыскана сумма задолженности в размере 14 162 208 900 рублей, а также государственная пошлина в размере 60 тысяч рублей", - сообщили в суде.

Хотин был задержан весной 2019 года. В марте 2024 года Замоскворецкий суд приговорил его к девяти годам колонии за особо крупную растрату. К различным срокам наказания были приговорены и трое бывших топ-менеджеров "Югры". Суд также взыскал с осужденных более 17 млрд рублей по иску Агентства по страхованию вкладов.

В уголовном деле идет речь о хищении в 2014-2017 годах 23,6 млрд рублей путем выдачи банком "Югра" заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

Вины бизнесмен не признал.

"Югра" лишилась лицензии в июле 2017 года. Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом.