ВС поддержал новое рассмотрение иска против Хотина и экс-руководителей "Югры" на $115 млн

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ 15 июля отказал бывшим топ-менеджерам банка "Югра" в отмене постановления Арбитражного суда Московского округа, который 2 апреля отправил на новое рассмотрение заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о взыскании с ряда экс-руководителей и бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина $115 млн убытков.

В определении суда, размещенном на сайте, говорится, что оспариваемое Хотиным и экс-председателем правления банка Дмитрием Шиляевым "постановление вынесено в пределах предоставленных окружному суду полномочий. Отменяя судебные акты судов первой и апелляционной инстанций, суд округа указал на необходимость оценки всех доводов, заявленных участниками дела, и установления обстоятельств, имеющих существенное значение для его правильного разрешения".

Как сообщалось, суд первой инстанции в конце июня 2023 года по заявлению АСВ решил взыскать с бывших топ-менеджеров "Югры" $115 млн убытков. Задолженность должна быть взыскана в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения.

Девятый арбитражный апелляционный суд 27 сентября 2023 года снизил сумму взыскания со $115 млн до 799 млн рублей. Кассационный суд 2 апреля 2024 года отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В материалах дела отмечается, что основанием для взыскания послужила выдача заведомо невозвратного кредита юридическому лицу.

Совокупная сумма ущерба, причиненного кредитной организации контролировавшими ее лицами, по оценке АСВ, составила более 152 млрд рублей.

ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у этой кредитной организации лицензию.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

25 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал банк "Югра" банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Вышестоящие судебные инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млрд рублей отправил Хотина, Шиляева и экс-президента банка Алексея Нефедова под домашний арест. 13 октября 2020 года Мосгорсуд изменил Хотину, обвиняемому в особо крупных хищениях, меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий, в середине ноября 2020 года Первый апелляционный суд вновь перевел Хотина под домашний арест, а в октябре 2023 года отправил в СИЗО.

Замоскворецкий суд Москвы 4 марта 2024 года назначил Хотину девять лет колонии общего режима по обвинению в растрате 23,6 млрд рублей кредитной организации.

Нефедова суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы, Шиляеву суд назначил восемь лет колонии общего режима. Директор филиала в Москве Нина Чернова получила шесть лет лишения свободы.

Также суд решил взыскать с подсудимых порядка 17 млрд 315 млн рублей по иску банка "Югра" в лице АСВ.

Все подсудимые признаны виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о хищении в 2014-2017 годах 23,6 млрд рублей у банка "Югра" путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

В производстве Арбитражного суда Москвы находится заявление Альфа-банка о банкротстве Хотина.