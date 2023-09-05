"ГАЗ" отозвал иск к Volkswagen на 15,6 млрд рублей

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Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "Горьковский автозавод" ("ГАЗ") отказался от иска о взыскании с немецкого автоконцерна Volkswagen 15,6 млрд рублей после мирового соглашения в рамках спора о расторжении соглашения о контрактной сборке.

"Прекратить производство по делу. Принять отказ от иска", - говорится в картотеке арбитражных дел.

Такое решение суд вынес после рассмотрения требований "ГАЗа" о взыскании 15,6 млрд рублей, выделенных в отдельное производство. Дело слушалось в закрытом режиме.

Как сообщалось, в середине марта "ГАЗ" подал иск к VW, в котором требовал признать недействительным расторжение упомянутого соглашения (произошло в августе 2022 года), а также взыскать с ответчика 15,6 млрд рублей - в такую сумму он оценил ущерб в связи с расторжением.

Арбитражный суд Нижегородской области выделил исковое требование о взыскании ущерба в отдельное производство и приостановил его рассмотрение до разрешения спора о правомерности расторжения соглашения о промсборке.

В июле суд утвердил мировое соглашение в споре сторон о расторжении соглашения и возобновил рассмотрение иска о взыскании ущерба, назначив слушание на 4 сентября. Все судебные заседания проходили в закрытом режиме, материалы с подробностями опубликованы не были.

В производстве Арбитражного суда Нижегородской области находится еще один иск "ГАЗа" к VW о взыскании с последнего 28,4 млрд рублей. Компенсация упущенной выгоды из-за отказа VW поставлять "ГАЗу" двигатели для автомобилей стало одним из требований в рамках этого иска. Также "ГАЗ" взыскивает ущерб, полученный в связи с инвестированием в производство в рамках сотрудничества с VW. Volkswagen не признает обоснованность претензий об упущенной выгоде и ущербе, считает, что договор между сторонами не влечет обязательства поставки двигателей.

До марта 2022 года на площадке "Горьковского автозавода" собирались модели Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos.