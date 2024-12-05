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Внедрение прохода по биометрии в метро РФ планируют завершить в 2025 году

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Обслуживание по биометрическим данным запустят в метро Самары и Нижнего Новгорода до конца 2024 года, в 2025 году - еще в двух метрополитенах - Санкт-Петербурга и Новосибирска, сообщил гендиректор Центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы (ЕБС) Владислав Поволоцкий в четверг в Челябинске.

"Сейчас запущен проход в метрополитен по биометрии в Москве, (...) также в Екатеринбурге, в Казани. (...) В ближайшее время, вы увидите, у нас запустится Самара и Нижний Новгород", - сказал Поволоцкий.

Он уточнил, что в этом году уровень охвата метрополитенов услугой составит 60%, в следующем году он будет увеличен до 100% после запуска обслуживания по биометрии в метрополитенах Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Поволоцкий также отметил, что планируется расширять масштаб и сферы использования биометрии при обслуживании населения. Так, по его словам, в декабре предполагается начать обслуживание граждан по биометрии в многофункциональных центрах в Липецкой и Ленинградской областях, в 2025 году - расширить такой сервис еще на три региона.

"Мы планируем в следующем году расширять эти действия не только в государственных учреждениях, но также в коммерческих организациях, чтобы появилась безбарьерная среда. (...) Это история, связанная с оплатой в магазинах. Для нас это очень важно. Мы будем расширяться по регионам в том числе. У нас есть несколько проектов в крупных промышленных заводах, в которых мы делаем систему контроля доступа, что очень важно, на режимной организации и так далее", - отметил Поволоцкий.

ЕБС - государственная информационная система, обеспечивающая сбор биометрических персональных данных, их хранение и использование для аутентификации и идентификации пользователей для получения гражданами государственных услуг и доступа к банковским сервисам.

Центр биометрических технологий Единая биометрическая система Владислав Поволоцкий
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