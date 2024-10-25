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В кабмине поручили проработать применение биометрии для аренды самокатов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил ведомствам проработать возможность провести эксперимент по применению биометрии при аренде самокатов.

"Дмитрий Григоренко поручил ведомствам проработать возможность проведения эксперимента по применению биометрии для аренды самокатов", - сообщили журналистам в аппарате вице-премьера в пятницу.

Предполагается, уточнили в аппарате, что данный эксперимент станет важным шагом к повышению безопасности на дорогах.

"В частности, позволит исключить случаи несанкционированного использования самокатов", - уточнили в аппарате.

Ранее в СМИ сообщалось, что в последнее время участились случаи, когда неоднократные нарушители правил дорожного движения берут самокаты по чужим аккаунтам.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Центр биометрических технологий" (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы), по поручению Григоренко совместно с профильными ведомствами ведется проработка деталей эксперимента по внедрению функции подтверждения личности.

"Эксперимент планируется к реализации на территории Москвы и Московской области. Сроки его реализации зависят от готовности нормативной базы и технологической инфраструктуры", - сказали в пресс-службе.

Дмитрий Григоренко Московская область Москва Центр биометрических технологий
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