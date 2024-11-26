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В Турции заявили, что добиваются исключений из санкций США против Газпромбанка

В Турции заявили, что добиваются исключений из санкций США против Газпромбанка
Фото5 Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Турция ведет переговоры с США о получении исключения из санкций, чтобы продолжать использовать расчеты через Газпромбанк для оплаты за российский газ, заявил турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам министра, без получения исключения Турция не сможет платить России: "а если не сможем платить, мы не можем получить товар".

"Если не будет исключения, это может привести к чему-то очень значительному для Турции", - сказал он, приведя в качестве примера исключения относительно иранских санкций в качестве прецедента.

Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию, обеспечив около 42% импорта в страну в прошлом году. Поставки осуществляются по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток".

США поставляют в Турцию, потребляющую порядка 50 млрд куб. м газа в год, сжиженный природный газ (СПГ).

Газпромбанк США Турция Альпарслан Байрактар
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