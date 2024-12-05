Путин недоволен сокращением финансирования программ регионов по созданию беспилотников

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Резкое снижение целевого показателя нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС) в части регионов, оснащенных инфраструктурой для обеспечения полетов дронов, недопустимо, этот вопрос нужно проработать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

О нацпроекте по развитию отрасли БАС президенту доложил вице-премьер Виталий Савельев. Он напомнил, что в его структуре 5 федеральных программ и 15 целевых показателей. "Мы фактически сейчас создаем новую отрасль, и очень много сейчас принимаем нормативных документов, чтобы могли в гражданской сфере эти беспилотные средства использовать в полном объеме. У нас есть снижение - на это есть субъективные и объективные причины - мы сейчас этим занимаемся, я провожу регулярно совещания на эту тему", - сказал Савельев.

В частности, по его словам, "есть небольшое снижение финансирования этой истории".

"Мы сейчас ищем внебюджетные источники, чтобы компенсировать то, что нам не хватает для создания БАС. Мы работаем с регионами, потому что многие регионы имели некоторые опасения по использованию БАС, потому что у них не было возможности идентификации - какой именно беспилотник на их территории. Сейчас такая проблема решена технически", - добавил вице-премьер.

Выслушав его, Путин заявил: "Послушайте, вот вы говорите "небольшое снижение" - ну, да, в чем-то небольшое, а в чем-то заметное. Например, показатель количества субъектов в РФ, оснащенных универсальной инфраструктурой для обеспечения полетов беспилотной авиации, к 2030 году с 89 снижено до 9 единиц. Ну, как небольшое? Большое. Я вас прошу с этим разобраться".

Нацпроект по БАС был утвержден в декабре 2023 года. Как сообщал Минпромторг, объем российского рынка дронов (без учета образовательных) к 2030 году должен составить 46,23 тыс. единиц (против 27,95 тыс. в 2024-м), произведено должно быть 32,5 тыс. Финансирование на 2025-2030 годы было запланировано в объеме 713,6 млрд руб., включая 559,4 млрд руб. из федерального бюджета, 40,9 млрд - из региональных и 113,2 млрд руб. - из внебюджетных источников.

Нацпроект, как ожидается, планируется существенно переработать: дроны должны создаваться на основе сценариев их использования в конкретных отраслях с расчетом экономической эффективности, заявил ранее 5 декабря замглавы Минпромторга Василий Шпак. "Главная идеология пересборки нацпроекта - это определение четкого и конкретного перечня сценариев использования БАС, подтверждение этих сценариев конкретным финансово-экономическим расчетом, созданием финансово-экономической модели", - сказал Шпак на форуме "Аэронекст 2024".