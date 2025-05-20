Авиавласти России поддержали создание единого ЭПР для беспилотников

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минтранс поддерживает создание единого федерального экспериментального правового режима (ЭПР) в области беспилотных авиационных систем (БАС), сообщил на круглом столе в Совете Федерации замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Андрей Иванов.

"Хотел бы поддержать инициативу ассоциации "Аэронекст" - рассмотреть возможность серийного ЭПР по стране с возможностью присоединения субъектов. Это не исключает отдельных ЭПР в отдельных субъектах", - сказал он.

К его мнению присоединился замруководителя Росавиации Андрей Добряков. "Мы поддерживаем инициативу так называемых серийных ЭПР, где будут одни и те же требования, одни и те же правила по эксплуатации беспилотных авиационных систем", - сказал он.

По данным Минтранса, в настоящее время на территории 24 регионов реализуются 10 ЭПР в сфере применения БАС. Первый такой режим был введен в Камчатском крае, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах в марте 2022 года.

О том, что "Аэронекст" разрабатывает параметры единого "беспилотного" ЭПР, который предполагает общий свод временных правил, ранее заявлял гендиректор ассоциации Глеб Бабинцев.