Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги, ведущей из РФ в Грузию через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в среду.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс - в обоих направлениях с 6:20 мск 6 ноября до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее проезд большегрузов на участке Военно-Грузинской дороги был приостановлен с 8:20 мск 5 ноября из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.