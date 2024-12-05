РЖД на этой неделе ждут протокол правительства с параметрами инвестпрограммы

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" ожидает протокол правительства с конкретными параметрами инвестиционной программы, сообщил журналистам первый замглавы РЖД Вадим Михайлов в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.

"Дискуссия прошла, были вопросы. Соответственно, на вопросы все ответили, сейчас мы ждем протокол из правительства с конкретными параметрами, - сказал Михайлов, отвечая на вопрос об инвестпрограмме. - После этого она (инвестпрограмма - ИФ) выносится на совет директоров".

"Правительство смотрит основные параметры инвестпрограммы и финплана, а дальше материалы выносятся на совет директоров, утверждаются и становятся уже нормативным документом для РЖД", - пояснил он.

Михайлов не стал называть параметры документа. На вопрос, понятен ли объем 5-летней инвестпрограммы, он ответил: "Мне понятен".

Михайлов позднее уточнил журналистам, что протокол ожидается на этой неделе.

Отвечая на вопрос о планах по привлечению РЖД заемных средств на следующий год, Михайлов сообщил, что это будет "гораздо меньше, чем в этом".

"Я сейчас точно параметры не скажу, но темп будет не прирост, будет уменьшение, снижение", - сказал он.

"Будем смотреть все возможные инструменты (привлечения - ИФ), в том числе и то что нам сейчас рекомендуют - меньше двусторонних кредитов, больше привлекать средств из других источников", - отметил Михайлов.

Ранее 5 декабря глава департамента корпоративных финансов РЖД Татьяна Орлова на форуме ВТБ заявила, что РЖД сократят инвестпрограмму на 2025 год примерно на 40% по сравнению с 2024 годом.

"У нас прошло уже заседание правительства по рассмотрению нашей инвестиционной программы. Инвестиционная программа РЖД правительством утверждается ежегодно. На следующий год она будет снижена относительно текущего существенно, то есть это будет порядка 40%. Это, безусловно, окажет влияние как на саму компанию, так и на всех наших смежников - со всеми, с кем мы работаем и по строительству, и по покупке тягового подвижного состава, и рельсов, то есть это целая цепочка. Но в целом сейчас принята такая парадигма, что мы ограничиваем свой запрос на новые деньги в экономике", - сообщила она.

Орлова подчеркнула, что все что связано с надежностью и безопасностью перевозок будет реализовываться в полном объеме.

4 декабря президент Владимир Путин на форуме ВТБ призвал обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием и принять решения по управлению их кредитными портфелями.

"Мы в последнее время с коллегами об этом постоянно говорим. Она (долговая нагрузка госкомпаний - ИФ) в последнее время заметно увеличилась. Конечно, здесь надо учитывать масштабы инвестиционной программы госкорпораций, а также социальные функции, которые они выполняют", - отметил президент. Он заявил, что поручил правительству совместно с ЦБ принять решения по управлению кредитным портфелем компаний с госучастием. "Так, чтобы не допускать здесь чрезмерной долговой нагрузки и дисбаланса на рынке корпоративного кредитования в целом в ущерб остальным отраслям или компаниям и предприятиям", - отметил Путин.

В октябре министр транспорта Роман Старовойт в кулуарах саммита БРИКС в Казани говорил, что инвестпрограмма РЖД на 2025 год будет незначительно снижена относительно 2024 года.

Инвестпрограмма РЖД на 2024 год была утверждена в объеме 1 275,4 млрд рублей, в том числе инвестиции в развитие инфраструктуры Восточного полигона - 366 млрд рублей.

Ранее также сообщалось, что правительство в ноябре планировало рассмотреть и одобрить 5-летнюю инвестпрограмму РЖД, сейчас она утверждается ежегодно.