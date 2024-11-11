РЖД могут более чем на треть сократить долгосрочную инвестпрограмму до 2030 г.

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" может более чем на треть сократить долгосрочную инвестпрограмму, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ", ссылаясь на сравнительный анализ предложений РЖД и Минэкономики по корректировке долгосрочной инвестпрограммы РЖД до 2030 г., с которым ознакомилось издание.

На август суммарная инвестпрограмма на 2025-2030 гг. оценивалась в 12,41 трлн руб. Сейчас, по версии РЖД, инвестиции следует сократить на 36%, до 7,93 трлн руб. Минэкономики предлагает секвестрировать еще 2,2 трлн руб., уменьшив инвестпрограмму до 5,7 трлн руб.

По данным газеты, в новой версии инвестпрограммы не избежал секвестра даже Восточный полигон, который в последние годы был фокусом всех инвестиций монополии. Вложения в его развитие, которые на август оценивались в 3,84 трлн руб., РЖД предлагают сократить на 1,55 трлн руб., до 2,29 трлн руб., а Минэкономики - уменьшить в 6,7 раза, до 558,7 млрд руб.

В этом году в развитие Восточного полигона должны вложить около 360 млрд руб., примерно такая же цифра ожидалась и в 2025 г.

При лимитах Минэкономики в сегодняшнем темпе инвестировать в БАМ и Транссиб можно было бы менее двух лет. Сейчас номинально завершается второй этап развития БАМа и Транссиба (работы будут продолжены в 2025 г.) с достижением 180 млн тонн провозной способности. Третий этап, рассчитанный до 2032 г., по паспорту проекта, стоит 3,74 трлн руб., то есть вряд ли возможен в полном объеме при инвестициях, указанных РЖД, и точно невыполним в лимитах Минэкономики.

Развитие подходов к портам Северо-Запада могут практически свернуть. РЖД и Минэкономики предлагают сократить инвестиции в завершение текущих мероприятий с 882,5 млрд до 105,9 млрд руб., а в доведение до целевых показателей - с 262,7 млрд до 9,2 млрд руб. Примерно такая же судьба постигнет и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна, инвестиции в которые предлагается сократить с 211 млрд до 151,2 млрд руб. и с 511,6 млрд до 13,3 млрд руб. соответственно.

Неизменными остаются инвестиции в развитие высокоскоростной магистрали Москва-Петербург, сохраняющиеся на уровне 264,7 млрд руб. И лишь незначительно снизятся инвестиции в модернизацию и закупку подвижного состава - с 1,87 трлн до 1,85 трлн руб.

Один из собеседников газеты, видевших документ, обращает внимание на пункт о 48,8 млрд руб. инвестиций в "централизованное размещение работников РЖД", то есть в переезд в выкупленный компанией небоскреб Moscow Towers в "Москва-Сити". Эти расходы ни РЖД, ни Минэкономики сократить не предлагают. Собеседники издания в самой монополии и за ее пределами считают переезд вызывающим вопросы как с точки зрения наличия у компании офисных площадей в центре Москвы, так и отсутствия в "Москва-Сити" защищенных центров управления и связи. Ранее отказ от покупки офиса рассматривался в том числе самой монополией как инструмент снижения индексации тарифа. В итоге тарифы РЖД на грузоперевозки будут проиндексированы с 1 декабря на 13,8%.

В РЖД комментариев не дали, в Минэкономики не ответили на запрос.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров говорит, что РЖД в 2024 г. уступили значимую часть грузовой базы автотранспорту. До 2022 г., говорит эксперт, за счет дифференцированных тарифов и повышения качества услуг многие грузы удавалось вернуть. Но сейчас фокус деятельности РЖД сместился: монополия становится прежде всего инфраструктурной компанией, а в перевозочной деятельности стала сильно отставать, говорит эксперт. Плюс к тому, отмечает Бурмистров, РЖД проигрывают борьбу за кадры. С учетом этих факторов, а также того, что, возможно, грузовая база по экспорту угля, особенно после 2030 г., переоценена вследствие бурного развития в Китае возобновляемой энергетики, видится, что инвестпрограмму можно пересмотреть, в том числе в части Восточного полигона, считает он.

Как отмечает эксперт, пример частной Тихоокеанской железной дороги (от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до терминала "Порт Эльга" в Хабаровском крае) показывает, что есть более эффективные альтернативы сети РЖД. Плюсом Бурмистров считает сохранение инвестиций в закупку подвижного состава, хотя, по его мнению, с учетом роста стоимости локомотивов затраты должны были вырасти.