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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:37Заразились
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Сергей Миронов заразился коронавирусом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Председатель "Справедливой России" и глава одноименной фракции Госдумы Сергей Миронов получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Пандемия коронавируса

Миронов объявил, что ушел на самоизоляцию.

11 октября лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что ушел на самоизоляцию и будет работать удаленно, поскольку COVID-19 заболел кто-то из членов его семьи.

14 октября депутат Денис Москвин сообщил, что заразился коронавирусом.

29 сентября спикер Думы Вячеслав Володин отмечал, что на тот момент 18 депутатов находились в ковид-больницах, а еще 60 либо переболели, либо у них обнаружились антитела.

23 сентября в возрасте 67 лет умер депутат от КПРФ Ваха Агаев, он болел COVID-19.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Бразилия входит в тройку стран с самым большим количеством зарегистрированных случаев заражения коронавирусом – более 5,2 миллиона, и занимает второе место по числу жертв болезни – почти 155 тысяч человекВ Праге воннослужащие принимают участие в обустройстве госпиталя на 500 коек для больных COVID-19 в выставочном центре Летняны21 октября. Американские штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут призвали жителей не путешествовать между тремя регионами. В стране выявлено суммарно 8 273 296 заражений коронавирусом и 221 052 летальных исхода.20 октября. В нескольких регионах Испании введены ограничения из-за COVID-19. В частности, ограничено сообщение с городами Бургос и Аранда-де-Дуэро (Кастилия-Леон), в Арагоне ввели лимит на число посетителей баров и ресторанов и запрещена торговля алкоголем с 10 вечера до 8 утра. В Каталонии все места, работающие круглосуточно, должны закрываться на время с 10 вечера до 7 утра.20 октября. В Екатеринбурге волонтеры-медики надели медицинские маски на памятники.19 октября. Соединенные Штаты продолжают лидировать по числу заразившихся и скончавшихся от COVID-19. В стране выявлено 8 154 594 инфицированных, зафиксировано 219 674 летальных исхода, и более 3,2 млн человек вылечились. На фото: досрочное голосование за кандидатуру президента США началось в Новом Орлеане.15 октября. Россия планирует возобновить авиасообщение с Кубой, прерванное из-за пандемии COVID-19.14 октября. В Индии началась подготовка к открытию кинотеатров после ослабления ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19.13 октября. В португальском городе Фатима перед входом в католический храм нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования.12 октября. Власти китайского города Циндао после обнаружения трех бессимптомных случаев заражения коронавирусом планируют протестировать на COVID-19 весь город, в котором живет более девяти миллионов человек.9 октября. Врач ожидает пациента, чтобы взять мазок для тестирования на коронавирусную болезнь в медицинском центре Sunway в Субанг-Джая, Малайзия.8 октября. В Непале зарегистрировали более 3,4 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки, это новый рекорд по числу заболевших за день. На фото: непальский священник у небольшого индуистского храма в Бхактапуре.7 октября. В Израиле отложили решение по смягчению общенационального карантина, введенного из-за распространения COVID-19. На фото: маски для лица развешаны на лодке в порту Яффа.6 октября. Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом.5 октября. В Москве открылся резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".5 октября. Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса.4 октября. Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал СМИ о состоянии здоровья президента США после выявления коронавируса.4 октября. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах чешским болельщикам пришлось наблюдать за футбольным матчем "Богемианс 1905" - "Фастав" из-за забора. 4 октября. Двадцать тысяч пустых стульев разместили возле Белого Дома в Вашингтоне в память о жертвах COVID-19.2 октября. Таиланд готовится к открытию страны для иностранных туристов.1 октября. Медики-волонтеры начали проверку уровня насыщения крови кислородом у детей в индийских трущобах. В стране один из самых низких уровней смертности от коронавируса, несмотря на то, что суточный прирост случаев заражения является высоким.
Бразилия входит в тройку стран с самым большим количеством зарегистрированных случаев заражения коронавирусом – более 5,2 миллиона, и занимает второе место по числу жертв болезни – почти 155 тысяч человек
Хроника 09 января – 23 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Миронов Госдума Справедливая Россия коронавирус

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