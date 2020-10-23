Сергей Миронов заразился коронавирусом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Председатель "Справедливой России" и глава одноименной фракции Госдумы Сергей Миронов получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Миронов объявил, что ушел на самоизоляцию.

11 октября лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что ушел на самоизоляцию и будет работать удаленно, поскольку COVID-19 заболел кто-то из членов его семьи.

14 октября депутат Денис Москвин сообщил, что заразился коронавирусом.

29 сентября спикер Думы Вячеслав Володин отмечал, что на тот момент 18 депутатов находились в ковид-больницах, а еще 60 либо переболели, либо у них обнаружились антитела.

23 сентября в возрасте 67 лет умер депутат от КПРФ Ваха Агаев, он болел COVID-19.