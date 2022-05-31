В здании Госдумы с 6 июня отменят последние ковид-ограничения

Это стало возможно, поскольку за полгода ни один из депутатов не заразился коронавирусом

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Госдуме со следующей неделе отменят последние ограничения, введенные для предотвращения рисков распространения коронавируса, объявил спикер палаты Вячеслва Володин.

Он уточнил, что будут отменены ограничения по допуску журналистов и проведению в здании экскурсий. Это решили сделать, поскольку за последние полгода среди депутатов не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19.

"А среди сотрудников аппарата Государственной думы - их вместе с помощниками депутатов на постоянной основе около 2,5 тысячи человек - заболеваемость устойчиво держится на очень низком уровне 6-8 человек и не превышает эту цифру", - добавил спикер.

Ранее в Думе из-за коронавируса было сокращено число очных мероприятий, большинство из них были переведены в режим ВКС. Также был ограничен допуск в здание помощников депутатов и журналистов. На пиках первых волн пандемии, до начала массовой вакцинации, депутатам из уязвимых по COVID-19 групп рекомендовали работать дистанционно. В Думе были закрыты столовые и буфеты, а число пленарных заседаний сокращалось с трех в неделю до двух. В декабре 2021 года в парламентский комплекс вводился допуск по отрицательным ПЦР-тестам и QR-кодам, в марте 2021 года его отменили.

С уменьшением числа случаев заболеваемости коронавирусом в нижней палате постепенно ограничения стали сниматься. Например, недавно все помощники депутатов получили возможность приходить в комплекс думских зданий.