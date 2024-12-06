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Минэкономразвития оценит объем внутренней торговли углеродными единицами к июлю 2025 года

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития рассчитывает представить оценку объема внутренней торговли углеродными единицами к началу третьего квартала 2025 года, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава ведомства Максим Решетников.

"Делать прогнозы пока рано. Сможем подвести итоги к началу третьего квартала 2025 года", - сказал он.

Решетников напомнил, что на данный момент в обращении находится более 32 млн углеродных единиц: "Считаем, этого достаточно, чтобы покрыть спрос на углеродные единицы для компаний, которые не смогут выполнить свою квоту".

В 2025 году правительство Сахалинской области впервые проведет оценку выполнения установленных квот 35 компаниями-участниками сахалинского климатического эксперимента. В связи с этим эксперты ожидают "оживления" на внутреннем рынке углеродных единиц.

Эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов стартовал на Сахалине 1 сентября 2022 года. Он предполагает достижение на территории области углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года. В 2021 году в регионе проведена инвентаризация парниковых газов: выбросы составили 12,3 млн т СО2-эквивалента, поглощение - 11,1 млн т. Разницу - около 10%, или 1,2 млн т СО2-эквивалента - требуется ликвидировать. Квоты для компаний-участников эксперимента были рассчитаны в 2023 году.

По данным российского реестра углеродных единиц, на данный момент в нем зарегистрировано 40 климатических проектов, предполагающих выпуск 84,72 млн углеродных единиц. Из них сейчас в обращении - 32,73 млн УЕ, еще 18,96 тыс. УЕ зачтено (погашено) в целях уменьшения углеродного следа.

Максим Решетников Минэкономразвития Сахалин правительство
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