Сахалин за время климатического эксперимента парниковые выбросы сократил вдвое

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Объем выбросов парниковых газов на Сахалине за время проведения климатического эксперимента сократился с 1,367 млн до 732 тысяч тонн СО2-эквивалента, сообщил на сессии российского павильона COP29 главный экономист "ВЭБ.РФ" Андрей Клепач.

"Мы видим, что по итогам 2023 года нетто-выбросы парниковых газов в регионе снизились почти в два раза от уровня базового 2021 года. И это зафиксировано в региональном кадастре. Индекс загрязнения атмосферного воздуха в городе Южно-Сахалинске также снизился практически в два раза по отношению к 2020 году" - сказал он.

По данным Института исследований и экспертизы "ВЭБ.РФ", представленным на сессии, до конца 2024 года в рамках эксперимента в регионе с угля и дизельного топлива на природный газ переведут 38 муниципальных и 15 ведомственных котельных, а также газифицируют три асфальтобетонных завода.

Растут и поглощающие способности региона: площадь лесных насаждений к концу 2024 года увеличится на 8 тысяч га. Реализация мероприятий по устойчивому управлению экосистемами позволит увеличить поглощение парниковых газов на 350 тысяч тонн СО2-экв./год.

Также реализуются мероприятия по повышению энергоэффективности: заменено более 12 тысяч уличных фонарей, к концу года будут проведены ремонты крыш и фасадов 392 многоквартирных домов. Предполагается, что реализация всех мероприятий по энергосбережению позволит сократить потребление энергоресурсов на 28 млн кВт•ч/год и 123 тыс. Гкал/год.

Эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов стартовал на Сахалине 1 сентября 2022 года. Он предполагает достижение на территории области углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года. В 2021 году в регионе проведена инвентаризация парниковых газов: выбросы составили 12,3 млн т СО2-эквивалента, поглощение - 11,1 млн т. Разницу - около 10%, или 1,2 млн т СО2-эквивалента - требуется ликвидировать. Квоты для компаний-участников эксперимента были рассчитаны в 2023 году, в 2025 году будет проведена оценка выполнения установленных квот.