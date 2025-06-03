Поиск

Спрос на углеродные единицы и единицы выполнения квоты вырос в активной фазе сахалинского эксперимента

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Спрос на углеродные единицы (УЕ) и единицы выполнения квот (ЕВК) вырос в текущем году на фоне перехода к активной стадии реализации сахалинского климатического эксперимента. Такой оценкой поделилась с "Интерфаксом" глава компании-оператора реестра углеродных единиц АО "Контур" Оксана Гогунская.

"Во-первых, регулярно появляются биржевые сделки, и внебиржевые сделки компании тоже заключают. Их все больше и больше. Разные размеры (приобретенных "пакетов" УЕ и ЕВК - ИФ), разная периодичность и разные цели. Это же операции не только купли-продажи и потом зачета, но и зачет в пользу иного лица – по сути, та же самая купля-продажа", - сказала она.

При этом количественно оценивать объемы роста спроса на единицы пока преждевременно: "До 30 июня должна закончиться отчетная кампания. Мне кажется, что все сначала долго-долго входили в это, настраивались, принимали решения о способе выполнения квоты, торговались. Я ожидаю, что 29 июня будет всплеск операций по зачету углеродных единиц или единиц выполнения квоты".

В РоссииРоссийские власти не намерены отказываться от климатических проектовЧитать подробнее

Гогунская отмечает, что единицы выполнения квоты в среднем обходятся приобретателям дешевле, чем углеродные единицы: "Ну если смотреть по себестоимости: у углеродных единиц – там валидация, верификация проекта, документации... В эксперименте вы выполнили квоту, подали отчетность – ЕВК начислились. Теоретически они могут быть дороже, если в России всеобщее будет квотирование и если при погашении превышений не будут зачитываться углеродные единицы. А сейчас они, получается, для бизнеса дешевле".

Эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов стартовал на Сахалине 1 сентября 2022 года. Он предполагает достижение на территории области углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года. В текущем году правительство Сахалинской области впервые проведет оценку выполнения установленных квот 35 компаниями-участницами. Регулируемым организациям необходимо не только представить отчетность о выбросах, но и погасить, в случае необходимости, превышения квот.

По данным реестра углеродных единиц, на данный момент в обращении находятся 34,37 млн углеродных единиц и 162,15 тыс. единиц выполнения квоты. Зачтено для погашения углеродного следа 28,74 тыс. УЕ и 384 ЕВК. К выпуску от уже зарегистрированных климатических проектов планируется еще более 91 млн УЕ.

АО "Контур" Сахалин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд запретил в РФ деятельность разработчика игры World of Tanks

Суд запретил в РФ деятельность разработчика игры World of Tanks
Подрыв железнодорожного моста в Курской области

На местах подрывов мостов в Курской и Брянской областях изъяты части взрывных устройств

На местах подрывов мостов в Курской и Брянской областях изъяты части взрывных устройств

Минобрнауки сообщило, что от 15% до 40% студентов не завершают обучение в вузах

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в мае упали г/г на 27,5%

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в мае упали г/г на 27,5%

Глава Минприроды отметил несоответствие нормативам многих очистных сооружений

Минприроды сообщило, что изменение климата уже влияет на лесозаготовки и пожарную опасность

Минприроды сообщило, что изменение климата уже влияет на лесозаготовки и пожарную опасность

Сервис подтверждения возраста по биометрии готовится к запуску в РФ

Сервис подтверждения возраста по биометрии готовится к запуску в РФ

Слуцкий считает, что III раунд переговоров РФ-Украина может пройти в конце июня

Слуцкий считает, что III раунд переговоров РФ-Украина может пройти в конце июня

Российский меморандум стал доступен публично лишь после передачи его Украине

"Россетям" необходимо новое повышение тарифов

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе414 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области9 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6482 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области27 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });