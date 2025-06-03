Спрос на углеродные единицы и единицы выполнения квоты вырос в активной фазе сахалинского эксперимента

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Спрос на углеродные единицы (УЕ) и единицы выполнения квот (ЕВК) вырос в текущем году на фоне перехода к активной стадии реализации сахалинского климатического эксперимента. Такой оценкой поделилась с "Интерфаксом" глава компании-оператора реестра углеродных единиц АО "Контур" Оксана Гогунская.

"Во-первых, регулярно появляются биржевые сделки, и внебиржевые сделки компании тоже заключают. Их все больше и больше. Разные размеры (приобретенных "пакетов" УЕ и ЕВК - ИФ), разная периодичность и разные цели. Это же операции не только купли-продажи и потом зачета, но и зачет в пользу иного лица – по сути, та же самая купля-продажа", - сказала она.

При этом количественно оценивать объемы роста спроса на единицы пока преждевременно: "До 30 июня должна закончиться отчетная кампания. Мне кажется, что все сначала долго-долго входили в это, настраивались, принимали решения о способе выполнения квоты, торговались. Я ожидаю, что 29 июня будет всплеск операций по зачету углеродных единиц или единиц выполнения квоты".

Гогунская отмечает, что единицы выполнения квоты в среднем обходятся приобретателям дешевле, чем углеродные единицы: "Ну если смотреть по себестоимости: у углеродных единиц – там валидация, верификация проекта, документации... В эксперименте вы выполнили квоту, подали отчетность – ЕВК начислились. Теоретически они могут быть дороже, если в России всеобщее будет квотирование и если при погашении превышений не будут зачитываться углеродные единицы. А сейчас они, получается, для бизнеса дешевле".

Эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов стартовал на Сахалине 1 сентября 2022 года. Он предполагает достижение на территории области углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года. В текущем году правительство Сахалинской области впервые проведет оценку выполнения установленных квот 35 компаниями-участницами. Регулируемым организациям необходимо не только представить отчетность о выбросах, но и погасить, в случае необходимости, превышения квот.

По данным реестра углеродных единиц, на данный момент в обращении находятся 34,37 млн углеродных единиц и 162,15 тыс. единиц выполнения квоты. Зачтено для погашения углеродного следа 28,74 тыс. УЕ и 384 ЕВК. К выпуску от уже зарегистрированных климатических проектов планируется еще более 91 млн УЕ.