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Россельхознадзор опроверг запрет импорта мандаринов из Абхазии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Россельхознадзор опроверг информацию о запрете импорта мандаринов из Абхазии.

"Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии", - сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее и.о. премьера Абхазии Валерий Бганба заявил "Интерфаксу", что Россия запретила поставки мандаринов из Абхазии, "ссылаясь на решение санитарных служб".

Поставки мандаринов и другой продукции растениеводства подконтрольны Россельхознадзору.

Россельхознадзор Абхазия Валерий Бганба
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