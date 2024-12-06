Поиск
Важно
Внимание: обращение к читателям и клиентам в связи с Ddos-атакой на ресурсы "Интерфакса"

В Абхазии заявили, что цветочного трипса на местных мандаринах быть не может

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба провел совещание с руководством госинспекции республики по карантину растений в связи с поступающей информацией о запрете пропуска мандаринов на территорию России.

В РоссииРоссельхознадзор опроверг запрет импорта мандаринов из АбхазииЧитать подробнее

"Согласно поступающей информации, запрет российской стороны связан с тем, что в абхазских мандаринах был обнаружен западно-калифорнийский цветочный трипс. Наши специалисты сообщили, что данный вредитель был обнаружен на территории Сочи еще в 1980 году, однако в это время года его невозможно обнаружить на плодах мандарина", - сказал Бганба по итогам совещания.

В этой связи санитарные службы Абхазии отрицают, что в цитрусах республики может быть этот вредитель. "Этого просто не может быть, согласно научным данным", - сказал исполняющий обязанности премьера республики.

Ранее Россельхознадзор опроверг информацию о запрете импорта мандаринов из Абхазии.

Перед этим и.о. премьера Абхазии Бганба заявил "Интерфаксу", что Россия запретила поставки мандаринов из Абхазии, "ссылаясь на решение санитарных служб".

Абхазия РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль усилил охрану границы с Сирией

Путин назвал возможной передачу "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года

Путин назвал возможной передачу "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года

Лукашенко попросил Путина поставить систему "Орешник" Белоруссии

В Румынии отменили итоги первого тура президентских выборов

Россельхознадзор опроверг запрет импорта мандаринов из Абхазии

РФ запретила ввоз мандаринов из Абхазии

РФ запретила ввоз мандаринов из Абхазии

Brent подешевела до $71,48 за баррель

Brent подешевела до $71,48 за баррель

Поставки нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба" возобновлены

Хроники событий
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5525 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });