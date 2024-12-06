В Абхазии заявили, что цветочного трипса на местных мандаринах быть не может

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба провел совещание с руководством госинспекции республики по карантину растений в связи с поступающей информацией о запрете пропуска мандаринов на территорию России.

"Согласно поступающей информации, запрет российской стороны связан с тем, что в абхазских мандаринах был обнаружен западно-калифорнийский цветочный трипс. Наши специалисты сообщили, что данный вредитель был обнаружен на территории Сочи еще в 1980 году, однако в это время года его невозможно обнаружить на плодах мандарина", - сказал Бганба по итогам совещания.

В этой связи санитарные службы Абхазии отрицают, что в цитрусах республики может быть этот вредитель. "Этого просто не может быть, согласно научным данным", - сказал исполняющий обязанности премьера республики.

Ранее Россельхознадзор опроверг информацию о запрете импорта мандаринов из Абхазии.

Перед этим и.о. премьера Абхазии Бганба заявил "Интерфаксу", что Россия запретила поставки мандаринов из Абхазии, "ссылаясь на решение санитарных служб".