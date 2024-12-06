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РФ запретила ввоз мандаринов из Абхазии

РФ запретила ввоз мандаринов из Абхазии
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Россия запретила поставки мандаринов из Абхазии.

"Да, российская сторона запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу и.о. премьера республики Валерий Бганба.

По его словам, "санитарные службы Абхазии опровергают нахождение в цитрусовых некоей вредоносной мушки".

"Обычно эту мушку находят на российской стороне в преддверии внеочередных выборов в Абхазии. К сожалению, эта мера затронет самые бедные слои населения, которые живут благодаря своему урожаю", - заключил Бганба.

Валерий Бганба Абхазия
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