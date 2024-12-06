Абхазия попросила Россию помочь решить проблему энергокризиса

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Абхазии обратилось к российской стороне с просьбой помочь предотвратить энергетический кризис, который грозит республике уже на будущей неделе, сообщил "Интерфаксу" и.о.премьер-министра Валерий Бганба.

"К сожалению, уровень воды в ИнгурГЭС (главный источник электроэнергии Абхазии - ИФ) становится всё меньше и меньше. При таком уровне станция работать не может и сейчас осуществляет деятельность только на притоке. Выработка ИнгурГЭС на данный момент составляет 2 млн 859 кВт, а в прошлые сутки Абхазия потребила 8 млн 360 кВт, с учётом перетока с российской стороны и наших временных отключений на 4 часа в сутки", - сказал Бганба.

Он сообщил, что поставка перетока из России оплачена до вторника включительно.

"А дальше ситуация зависит от того, насколько мы сможем найти средства в бюджете для оплаты перетока. Если мы не сможем его пролонгировать, то, конечно, у нас сложится очень серьезная ситуация. При минимальной выработке ИнгурГЭС мы не сможем обеспечить страну электроэнергией. Положение сложное, приток воды ожидается только весной", - отметил и о премьер-министра Абхазии.

Бганба сообщил, что обратился к вице-премьеру Александру Новаку для предотвращения надвигающегося энергетического кризиса.

"Обговорили все вопросы, касающиеся перетока и приостановки софинансирования в рамках действующего соглашения со стороны России. Вопрос на обсуждении у российской стороны. Официальных ответов пока нет", - сказал он.

Говоря о приостановке софинансирования Россией в рамках межправсоглашения повышения зарплат основным категориям бюджетников и силовых структур республики, Бганба заметил, что выплаты российских пенсий это не касается. "Пенсии получают граждане Российской Федерации и Российская Федерация своим гражданам пенсии выплачивает, здесь вопросов нет. Речь о софинансировании зарплат бюджетникам", - сказал он.

По межправсоглашению софинансирование должно было осуществляться вплоть до 2025 года включительно, после чего Абхазия должна была выйти на самообеспечение, напомнил и.о.премьер-министра республики. "А приостановка связана с тем, что абхазская сторона не выполнила какие-то моменты в рамках документа, в том числе дорожную карту по энергетике. Однако я не вижу вины нашей стороны в этой части, поскольку, в частности, непрерывно идет повышение тарифа, хотя это большое бремя для наших граждан. Еще один момент - отсутствие инвестора (в энергетику Абхазии - ИФ), поэтому в этой части выполнить дорожную карту сложно", - сказал и.о.премьера.

Вместе с тем, уверен Бганба, "основные проблемы связаны с соглашением об инвестиционной деятельности, которое не ратифицировал парламент Абхазии. " К сожалению, в том числе многие СМИ делают выводы даже не ознакомившись с этим документом. Говорить в данном случае, что Абхазия не хочет российских инвестиций - это нетактично, поскольку не соответствует действительности. Соглашение противоречит интересам Абхазии и не имеет никакого отношения к интересам России как государства. Это интересы отдельных личностей, которые хотят внедриться в республику и используют все возможности", - сказал и.о.премьера.

Он добавил, что речь идет не о российских инвестициях, а о частных, которые оговариваются большим количеством льгот. "Если инвестиции не дадут отдачи государству, которое предоставляет необъяснимые льготы, разве это инвестиции? Надеюсь, что опасения абхазской стороны будут восприняты", - сказал и.о. премьера.

Несправедливыми он назвал звучащие в адрес республики упреки, что происходящее направлено против России.

"Народ Абхазии всегда воспринимал и воспринимает Россию как главного партнера, с которым нас связывают исторически дружеские отношения. Мы поддерживаем РФ на пути СВО, в том числе наши ребята принимают активное участие в зоне боевых действий. Будем надеяться, что ситуация с софинансированием тоже выправится, хотя бы в части, касающейся заработных плат бюджетникам и работникам силовых структур, что поможет и в оплате перетока", - сказал Бганба.