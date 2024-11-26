В Москве заявили, что пока есть только рассуждения в пользу начала сотрудничества с талибами

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя законопроект, предусматривающий возможность временного исключения движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) из списка запрещенных, отметил, что пока есть только рассуждения в пользу начала сотрудничества с этой организацией.

"Что касается "Талибан", то есть определенные рассуждения в пользу того, чтобы начать сотрудничество с этой организацией. Пока что это в форме рассуждений", - сказал Ушаков журналистам, комментируя соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму.

Ранее законопроект, предусматривающий временное исключение организаций, в том числе международных, из списка запрещенных в РФ, был размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ. Авторами проекта закона (778284-8) стала группа депутатов и сенаторов.

Согласно документу, "запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма".