Возможное введение платы за использование западного ПО не затронет малый и средний бизнес

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Предлагаемое Минцифры РФ введение платы за использование западного программного обеспечения (ПО), правообладатели которого ушли из РФ, не затронет компании сферы малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

"Инициатива Минцифры по введению платы за использование зарубежного софта не коснется предприятий малого и среднего бизнеса. Мы считаем, что за зарубежный софт малый и средний бизнес не должен платить", - сказал Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция".

Он добавил, что предложения по введению платы войдут в нацпроект "Экономика данных", который планируется представить в сентябре.

Об идее взимания средств за использование ПО ушедших из РФ вендоров Шадаев говорил начиная с 2022 года. В частности, рассматривался вопрос создания некоего спецсчета (или фонда), куда пользователи западного ПО отчисляли бы средства, которые пойдут на поддержку российских разработчиков. Минцифры готовило соответствующий законопроект.

В июне 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что рассматривается возможность введения обязательных отчислений для организаций за использование зарубежного ПО до момента перехода на отечественные решения. Согласно этой инициативе, половина этой суммы может направляться на грантовую поддержку российских ИТ-компаний, а за счет второй части – формироваться залоговая масса для их льготного кредитования, говорил глава кабинета министров.