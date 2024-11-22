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Туристический налог передумали вводить в 2025 году в Южно-Сахалинске

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Туристический налог в Южно-Сахалинске в 2025 году вводить не будут, такое решение приняли в пятницу на своем заседании депутаты Гордумы, сообщает пресс-служба министерства туризма Сахалинской области.

"Сегодня на заседании Городской думы Южно-Сахалинска совместно с депутатами приняли решение отложить введение туристического налога в 2025 году. По-прежнему считаю, что туристический налог - хорошая мера, которая даст муниципалитету дополнительную возможность для развития туристической инфраструктуры. Но сейчас необходимо понять всю систему администрирования, чтобы у гостиниц, которые будут выступать в роли агентов, не возникало вопросов", - цитирует пресс-служба слова министра туризма региона Артема Лазарева.

В обсуждении вопроса по турналогу помимо депутатов приняли участие представители гостиничного бизнеса, налоговой службы, городской администрации и областного правительства, сообщает пресс-служба Гордумы.

По ее данным, на заседании руководители гостиниц Южно-Сахалинска высказали опасения о том, что введение туристического налога повлечет за собой создание новой системы бронирования, обязанности хранить в больших объемах данные о клиентах, обучение персонала или даже введение дополнительных штатных единиц. Еще один важный вопрос, который беспокоит представителей гостиничного бизнеса, - как они должны обрабатывать налог и отчитываться в налоговую службу.

"В результате на заседании прозвучало много причин повременить с налогом: это и отсутствие четкой и понятной системы администрирования - эта функция должна была лечь на объекты размещения, и непропорциональный подход в зависимости от категории и стоимости гостиничного номера", - сообщает пресс-служба законодательного органа.

Депутаты также отметили, что жители Сахалинской области не должны быть плательщиками этого налога в своем регионе.

Как сообщала ранее пресс-служба областного Минтуризма, с 2025 года в нескольких районах Сахалинской области будет введен туристический налог. Его уже утвердили в Корсаковском и Курильском городских округах, планировали ввести турналог и в Южно-Сахалинске. Ставка туристического налога в регионе с января 2025 года должна была составить 1%, но не менее 100 рублей за сутки, ежегодно ставку планировали увеличивать на 1% и с 2029 года установить ставку на уровне 5%.

В роли агентов по сбору туристического налога должны были выступить владельцы гостиниц, хостелов, кемпингов, глэмпингов и других подобных объектов. Обязательное условие - гостиничный объект должен находиться в реестре классифицированных средств размещения. Для туриста сумму налога собирались включить в квитанцию к основной стоимости номера.

Южно-Сахалинск
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