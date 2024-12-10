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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:46

Осужденный в Приморье экс-сотрудник генконсульства США обжаловал приговор

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Защита бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова, в ноябре осужденного по делу о негласном сотрудничестве с представителями иностранного государства, обжаловала приговор Приморского краевого суда, который назначил ему почти пять лет лишения свободы, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Стороной защиты на приговор подана апелляционная жалоба, дело для рассмотрения направлено в Новосибирск, в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Шонов обвинялся по ст. 275.1 УК РФ "в связи с незаконным осуществлением им негласного сотрудничества с представителями иностранного государства". Дело рассматривалось в закрытом режиме. Суд 1 ноября приговорил его к 4 годам и 10 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей.

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Шонов был задержан в 2023 году по делу о сборе информации о специальной военной операции для США. Ему было предъявлено обвинение по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).

По данным ФСБ, с сентября 2022 года до момента задержания Шонов за вознаграждение "выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году".

Приморье США Роберт Шонов
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