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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:46

Медики продолжат получать спецвыплаты за раннюю диагностику онкозаболеваний в 2025 году

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В 2025 году российские медики продолжат получать специальные выплаты за выявленные онкологические заболевания, сообщает сайт правительства.

"Подписано распоряжение о распределении на эти цели средств между территориальными фондами обязательного медицинского страхования (ОМС)", - говорится в пресс-релизе.

Медики получают такие доплаты за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии. В частности, выплату может получить медицинский работник, направивший пациента на консультацию к врачу-специалисту и диагностическое исследование в ходе или по итогам проведения диспансеризации или профилактического медицинского осмотра.

При подтверждении диагноза заболевания за каждый такой случай медицинской организации из территориального фонда ОМС направляется дополнительное финансирование, а организация выплачивает деньги медицинскому работнику.

В распоряжении правительства говорится, что на эти цели всего направлено 121 276 000 рублей.

ОМС правительство
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