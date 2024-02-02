Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

В Минздраве заявили о выявлении на ранней стадии более 60% раковых опухолей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В России более 60% опухолей у пациентов с онкологическими заболеваниями выявляются на первой и второй стадиях; в стране стало больше онкологов, радиологов и гематологов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на церемонии открытия онкоцентров в регионах. В церемонии участвовал президент Владимир Путин в режиме ВКС.

"За последние пять лет нам удалось обеспечить прорывные результаты и закрепить положительные тренды. Мы уже докладывали по данному направлению, но с момента последнего доклада показатели улучшились, прежде всего, возросла скорость и качество диагностики, более 60% опухолей сегодня выявляются на первой, второй стадии", - сказал глава Минздрава.

По его словам, система оказания медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями реализуется в профилактическом направлении; профосмотры и диспансеризация позволяют выявить заболевания еще на бессимптомном этапе и своевременно начать лечение.

Снизилась на 17,5% одногодичная летальность, более чем на 8% увеличилась пятилетняя выживаемость онкобольных. Кроме того, было создано 534 центра амбулаторной онкологической помощи.

По данным министра, число онкологов, в том числе детских, увеличилось на 25%. Практически в 1,5 раза возросло количество радиологов, на 8% увеличилось количество гематологов. Врачи-морфологи, которые занимаются диагностикой, также приходят в эту отрасль.

Минздрав Михаил Мурашко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 2 февраля

Турецкий строительный подрядчик Ronesans объявил об уходе из России

Структура "Интер РАО" приобрела бывшее СП "Силовых машин" и Toshiba

Рубль в пятницу подешевел к основным валютам на фоне обвалившихся цен на нефть

Рубль в пятницу подешевел к основным валютам на фоне обвалившихся цен на нефть

В розыск объявлен еще один адвокат Навального - Федулов

Суд удовлетворил иск к бывшему владельцу электрозавода "Исеть" на 690 млн рублей

В Думе предложили заменить реальные сроки за экономические преступления штрафами

Туроператоры предложили отменить визы для туристов из Китая

Туроператоры предложили отменить визы для туристов из Китая

Адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск в РФ

Жителей Крыма и Кубани предупредили об опасной погоде

Жителей Крыма и Кубани предупредили об опасной погоде
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });