В Минздраве заявили о выявлении на ранней стадии более 60% раковых опухолей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В России более 60% опухолей у пациентов с онкологическими заболеваниями выявляются на первой и второй стадиях; в стране стало больше онкологов, радиологов и гематологов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на церемонии открытия онкоцентров в регионах. В церемонии участвовал президент Владимир Путин в режиме ВКС.

"За последние пять лет нам удалось обеспечить прорывные результаты и закрепить положительные тренды. Мы уже докладывали по данному направлению, но с момента последнего доклада показатели улучшились, прежде всего, возросла скорость и качество диагностики, более 60% опухолей сегодня выявляются на первой, второй стадии", - сказал глава Минздрава.

По его словам, система оказания медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями реализуется в профилактическом направлении; профосмотры и диспансеризация позволяют выявить заболевания еще на бессимптомном этапе и своевременно начать лечение.

Снизилась на 17,5% одногодичная летальность, более чем на 8% увеличилась пятилетняя выживаемость онкобольных. Кроме того, было создано 534 центра амбулаторной онкологической помощи.

По данным министра, число онкологов, в том числе детских, увеличилось на 25%. Практически в 1,5 раза возросло количество радиологов, на 8% увеличилось количество гематологов. Врачи-морфологи, которые занимаются диагностикой, также приходят в эту отрасль.