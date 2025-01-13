Финансирование программы госгарантий в ОМС на 2025-2027 годы увеличено на 16,5%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Финансирование программы госгарантий в обязательном медицинском страховании (ОМС), рассчитанной на период 2025-2027 годов, увеличено на 16,5%, или на 500 млрд рублей, сообщила на совещании правительства с премьер-министром Михаилом Мишустиным вице-премьер Татьяна Голикова.

Она напомнила, что новая программа ОМС стартовала с начала 2025 года. Увеличение объемов финансирования в ОМС "позволит нам нарастить объемы предоставляемой медицинской помощи и индексировать ее стоимость" пояснила Голикова в ходе выступления. "Это увеличение учитывает рост в 2025 году в структуре тарифа на оказание медицинской помощи расходов на фонд оплаты труда более чем на 17%. Контроль за использованием этих средств на фонд оплаты труда закреплен за территориальными фондами и региональными министерствами здравоохранения", сказала вице-премьер.

Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025-2027 годы была утверждена постановлением правительства (от 27 декабря 2024 года №1940).

Особенностью программы следует считать включение раздела, определяющего порядок оказания медицинской помощи отдельным категориям ветеранов боевых действий.

Так, специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, медицинскую реабилитацию участники СВО будут получать во внеочередном порядке. По словам Голиковой, предусмотрен "проактивный порядок оказания этим категориям застрахованных первичной медико-санитарной помощи, определены особенности проведения их диспансеризации с расширением перечня специалистов, которые будут в нее вовлечены".

По ее мнению, "это важно особенно для тех участников СВО, которые приходят в гражданскую сеть после полученных ранений и травм. Динамическое наблюдение может быть организовано с использованием телемедицинских технологий".

В отдельный раздел программы выделено санаторно-курортное лечение, детально прописана его роль в оздоровлении граждан, "установлено право граждан в ходе санаторно-курортного лечения пройти обследования по выявлению факторов риска развития заболеваний и получения рекомендаций по ведению здорового образа жизни и принципов здорового питания, - продолжила она. - Мы также уточнили порядок назначения гражданам с тяжелыми и жизнеугрожающими заболеваниями не зарегистрированных в нашей стране лекарственных препаратов по решениям врачебных комиссий. В ближайшее время Минздрав должен выпустить соответствующий порядок".

Новой программой конкретизирован порядок "стационары на дому", что особенно важно "для тех граждан, которые проживают в малонаселенных или отдаленных населенных пунктах, на сельских территориях, когда нет возможности доехать до ближайшей врачебной организации", полагает Голикова.

Программа госгарантий в ОМС на новый период дополнена положением, определяющим право пациентов с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями на назначение им врачебными комиссиями не зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов.

Для повышения эффективности лечения пациентов с онкологическими заболеваниями программой на новый период установлено обязательное условие для назначения им отдельных схем противоопухолевой лекарственной терапии. Речь идёт о проведении молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований до назначения схемы противоопухолевой лекарственной терапии.

В перспективе "очень важно, чтобы руководители регионов надлежащим образом организовали работу по реализации вновь принятой программы государственных гарантий ОМС, чтобы все новеллы, которые включены в программу государственных гарантий, были нормативно установлены регионами и реализованы", подчеркнула Голикова. Контроль за этой работой будут осуществлять Минздрав РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Расширение программы ОМС потребует уточнения компетенций страховых уполномоченных - представителей медицинских страховых организаций, которые оказывают поддержку застрахованным по полисам ОМС.

В сфере ОМС вопросами, связанными с экспертизой качества медуслуг, занимаются страховые компании, "которые строят свою работу на основе клинических рекомендаций, а саму оценку выполняют эксперты-медики", объяснил агентству вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Роман Щеглеватых.

На удовлетворенность пациентов в ОМС "в большой степени влияет сервисная составляющая (время ожидания, очереди, вежливость медицинских работников)", добавил он. Консультации по этим аспектам обеспечения медпомощи в ОМС гражданам также предоставляют страховые уполномоченные.

До 2025 года в ОМС действовала принятая правительством программа госгарантий на период 2024 -2026 годов. На 2024 год правительством был запланирован общий объем доходов ФОМС в сумме свыше 3,7 трлн рублей.

По данным Банка России, за 9 месяцев 2024 года средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи по полисам ОМС, составили 2,3 трлн рублей, увеличившись на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. 94,9% от общей суммы (или 2,18 трлн рублей) поступило от ФОМС.

Всего в январе-сентябре 2024 года в секторе ОМС работали 24 страховые медицинские организации.