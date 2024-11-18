Правительство выделит на борьбу с сахарным диабетом в РФ около 5,5 млрд руб.

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Правительство России выделит на мероприятия по лечению и диагностике сахарного диабета порядка 5,5 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"На прошлой неделе во всем мире отмечали День борьбы с сахарным диабетом. По поручению президента правительство реализует в стране масштабную программу в этой сфере. (...) На выполнение таких задач выделим российским субъектам около 5,5 млрд рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он отметил, что большая часть этих средств пойдет на создание и развитие региональных эндокринных центров и медицинских школ для людей с диабетом, а также для оснащения таких центров.

Премьер-министр подчеркнул, что работа по борьбе с сахарным диабетом должна включать в себя раннюю диагностику заболевания, гарантированное обеспечение граждан медицинскими изделиями, в том числе расходными материалами и лекарствами. "Ну и конечно, что очень важно, необходимую профилактическую работу. То есть весь комплекс мер, которые определяют качество и продолжительность жизни больного диабетом", - добавил Мишустин.

"Предусмотрены ресурсы и на модернизацию медорганизаций, которые оказывают помощь гражданам в сельской местности, на удаленных территориях, туда поступит современное оборудования для выявления диабета и наблюдения за состоянием пациента", - сказал премьер-министр.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, напомнила, что федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом реализуется с 2023 года.

За это время в 36 регионах оснащен 41 региональный эндокринологический центр, что позволило 350 тыс. больных охватить профилактикой осложнения заболеваний, таких как диабетическая стопа и поражение сетчатки глаза.

Кроме того, 863 поликлиники и больницы в 87 регионах оснастили анализаторами гликированного гемоглобина. По ее данным, обследование уже прошли 3 млн пациентов, что в 1,5 раза больше запланированного объема.

"В самое ближайшее время завершим оснащение региональных эндокринологических центров в оставшихся 53 регионах. Продолжим поставки анализаторов гликированного гемоглобина. Организуем и оснастим дополнительно 1 250 школ для пациентов, страдающим сахарным диабетом", - сказала Голикова.

Вице-премьер также подчеркнула, что на этот год было выделено на обеспечение пациентов системами непрерывного мониторинга глюкозы более 4 млрд рублей. В результате полностью охватили детей от двух до 17 лет.

Она напомнила, что ранее было принято решение об обеспечении за счет средств из федерального бюджета системами непрерывного мониторинга глюкозы беременных женщин, страдающих диабетом первого типа и гестационным диабетом. По ее данным, сейчас на учете стоит более 12 тыс. таких женщин.