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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:45

В Кремле заявили, что Асад лично принял решение об отставке

В Кремле заявили, что Асад лично принял решение об отставке
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад самостоятельно принял решение об отставке, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать, какую роль сыграла РФ в отставке Асада, Песков сказал: "Уход от процесса исполнения обязанностей главы государства был личным решением Асада".

При этом Песков оставил без комментариев уточняющий вопрос о роли Москвы в том, что Асад покинул Сирию и перебрался в РФ.

8 декабря МИД РФ сообщил, что Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с вооруженной оппозицией, Россия в этих переговорах не участвовала.

Позднее в тот же день источник в Кремле заявил, что президент Сирии находится в Москве. "Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", - сказал источник.

Хроника 08 – 10 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Дмитрий Песков Башар Асад Сирия
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