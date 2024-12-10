Песков назвал прерогативой властей Москвы решение по Соловецкому камню

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Принятие решения о переносе Соловецкого камня с Лубянки является прерогативой столичных властей, Кремль не хотел бы вмешиваться в компетенции города, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это прерогатива города, город принимает подобные решения, поэтому мы в компетенцию города в данном случае не хотели бы вмешиваться", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова главы Совета по правам человека Валерия Фадеева о том, что Соловецкий камень надо убрать с Лубянки.

Фадеев в интервью РБК выступил за перенос Соловецкого камня с Лубянки.