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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:00

Песков назвал прерогативой властей Москвы решение по Соловецкому камню

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Принятие решения о переносе Соловецкого камня с Лубянки является прерогативой столичных властей, Кремль не хотел бы вмешиваться в компетенции города, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это прерогатива города, город принимает подобные решения, поэтому мы в компетенцию города в данном случае не хотели бы вмешиваться", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова главы Совета по правам человека Валерия Фадеева о том, что Соловецкий камень надо убрать с Лубянки.

Фадеев в интервью РБК выступил за перенос Соловецкого камня с Лубянки.

Дмитрий Песков Кремль Москва Лубянка Соловецкий камень Валерий Фадеев СПЧ
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