Песков не в курсе, почему в Москве нет памятника академику Сахарову

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин с глубоким уважением относится к ученому и правозащитнику Андрею Сахарову, отмечают в Кремле, но не могут объяснить, почему к столетию академика ему так и не установили памятник.

Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на слова журналиста о том, что в декабре 2020 года Путин пообещал правозащитникам обсудить с московскими властями вопрос установки памятника Сахарову в столице к 100-летию академика, однако этот памятник до сих пор не появился.

"Президент, безусловно, относится к Сахарову с глубоким уважением, и он сам об этом неоднократно говорил. Что касается темы памятника, не могу как-то уточнить. Пока можно лишь констатировать, что действительно памятника нет", - сказал Песков.

Его также попросили прокомментировать ситуацию со срывом открытия запланированной выставки Сахаровского центра, посвященной 100-летию академика.

"Мы, честно говоря, не в курсе этого", - сказал пресс-секретарь. Он отметил, что это исключительно городская прерогатива, но пообещал уточнить причины.

17 мая исполнительный директор Сахаровского центра (организация признана российскими властями иностранным агентом) Сергей Лукашевский сообщил "Эху Москвы", что власти Москвы не согласовали проведение на Чистопрудном бульваре выставки, посвященной 100-летнему юбилею академика. По его словам, выставка должна была открыться 17 мая, заявка на нее была подана в начале года, однако перед майскими праздниками организаторы получили устный ответ о том, что заявленный контент не согласован.

В Ильинском сквере открылась выставка Политехнического музея, посвященная той же теме.

На сайте Сахаровского центра говорится, что организация 23 марта получила письмо городского Департамента культуры о готовности предоставить фотоконструктивы на Чистопрудном бульваре для проведения выставки. После этого центр направил в департамент макет экспозиции, которая состоит только из фотографий Сахарова, сделанных выдающимися советскими и российскими фотографами, а также цитат из воспоминаний, статей и выступлений академика. 30 апреля на это поступил устный отказ.

"Официальное письмо с мотивированным решением не предоставлено до сих пор, и кем принято это решение неизвестно", - говорится в сообщении.

14 мая центр получил еще одно устное объяснение отказа - "якобы эти фотоконструктивы срочно понадобились для другой выставки в связи с Днем Победы и годовщиной битвы под Москвой".

"Мы считаем и само решение, кто бы его ни принял, и формулировки отказа неубедительными и постыдными. Андрею Дмитриевичу Сахарову не грозит историческое забвение. Но будущее страны, которую руками чиновников пытаются отгородить от наследия одного из лучших своих сынов, рискует оказаться печальным", - говорится в сообщении.