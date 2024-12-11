В Кремле не располагают данными о казни родственника Башара Асада

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают информацией о казни в Сирии двоюродного брата экс-президента Башара Асада, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с прессой Пескова попросили прокомментировать информацию в СМИ о том, что двоюродный брат Асада Сулейман был казнен сирийской оппозицией, и спросили, располагает ли Кремль соответствующей информацией.

"Нет, мы не располагаем информацией", - сказал Песков.