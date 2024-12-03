Матвиенко заявила о беспокойстве врачей в связи с переходом на клинические рекомендации

Она предупредила, что Минздрав ответит, если в регионах начнутся проблемы

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав России должен снять напряженность среди врачей в связи с клиническими рекомендациями, вступающими в действие с января 2025 года, и если в регионах начнутся проблемы, ведомство за это ответит, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со статс-секретарями ведомств.

"Минздрав говорит: "У нас нет проблем с переходом на новые клинические требования". А врачи все гудят. Так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей. И если вы убеждены, что вы поступаете правильно, значит вы должны провести широкую разъяснительную работу, селекторы с регионами. Но напряжение нарастает, и не реагировать на него нельзя", - сказала Матвиенко, обращаясь к статс-секретарю - замминистра здравоохранения Олегу Салагаю.

С 1 января медицинским организациям предстоит перейти к оказанию помощи пациентам на основе клинических рекомендаций. Это вызывает беспокойство врачебного сообщества.

На этой же встрече вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко предложила Минздраву и правительству провести в декабре селекторное совещание о готовности регионов к реализации клинических рекомендаций.

"По клиническим рекомендациям провели встречу с медицинской общественностью, готовим сейчас дополнительные предложения, в том числе по корректировке законодательства, если это потребуется. Работу проводим и продолжим ее проводить", - ответил Салагай.

Матвиенко назвала его ответ "формально бюрократическим".

"До конца года осталось меньше месяца. С 1 января эти предложения по клиническим правилам вступают в действие. И с 1 января каждый врач будет нести ответственность. Вы успеете за это время? Вы говорите: надо внести изменения в законодательство, в нормативные акты. Когда вы это сделаете?" - отметила спикер.

"Хочу, чтобы вы услышали как замминистра, и передайте уважаемому министру: если в субъектах Федерации начнутся проблемы, вы будете нести за это персональную ответственность. Так работать нельзя", - сказала она.

Ранее глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев и руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявили, что для полноценного перехода российских больниц на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям требуются оперативные разъяснения Минздрава.

В медицинском сообществе звучали опасения, что в случае возникновения проблем с выполнением рекомендаций клиники и врачи будут нести ответственность, в том числе административную и уголовную.

На основе этих рекомендаций построена система финансирования и оценки качества медпомощи. На них опираются эксперты при аудите качества медпомощи и суды при разрешении конфликтов между пациентами и врачами. В клинических рекомендациях представлены, в том числе, краткая информация о болезни, клиническая картина, критерии диагноза, прогнозы осложнений и риска, меры профилактики, наименования используемых для лечения препаратов, а также методы реабилитации и показания к диспансерному наблюдению.