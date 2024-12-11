Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:55

Продажа Почта банка и непрофильных активов сократит долг "Почты России" на 30 млрд рублей

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Готовящаяся продажа доли в Почта банке и реализация непрофильных активов позволяют АО "Почта России" снизить долг на 30 млрд рублей, сообщило Минцифры, не уточнив, за какой период и до какого размера будет сокращен долг.

Как говорится в бухотчетности компании, на 30 сентября 2024 года ее долг составлял 128,3 млрд рублей.

В РоссииМатвиенко раскритиковала Минцифры за долги и дефицит кадров у "Почты России"Читать подробнее

Сумма сделки по продаже доли в Почта банке в пользу ВТБ составит 36 млрд рублей, расчеты планируется завершить 23 декабря. В июне глава компании Михаил Волков говорил, что от продажи непрофильных активов "Почта России" планирует в 2024 году выручить 3 млрд рублей.

Как сообщает Минцифры, "Почта России" реализует мероприятия по повышению эффективности деятельности, что позволило ей сократить убытки по итогам 2023 года в 3,5 раза и впервые за 5 лет выйти в операционную прибыль.

Выручка компании за 4 года увеличилась на 8%, средняя зарплата сотрудников - на 50%.

За три года "Почта России" отремонтировала более 3,5 тысяч почтовых отделений, из которых 3 тысячи находятся в сельской и труднодоступной местности. Число аварийных отделений сократилось на 16%, временно закрытых - на 20%. Число электронных отправлений увеличилось почти в 2,5 раза, что снижает нагрузку на физическую доставку.

Минцифры готовит новые меры поддержки "Почты России", заверило ведомство. В частности, министерство подготовило законопроект, предоставляющий компании монополию на доставку электронных заказных писем, а также на доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Также предлагается разрешить "Почте" установку почтоматов в многоквартирных домах.

Кроме того, планируется открытие в почтовых отделениях по модели франшизы пунктов выдачи заказов.

"Почта России" - российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУПа 1 октября 2019 года. Сеть "Почты России" насчитывает свыше 38 тысяч отделений, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Единственным акционером АО "Почта России" является государство в лице Росимущества.

Минцифры ВТБ Почта России Почта банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия направила запрос на агреман новому послу РФ в США

Матвиенко раскритиковала Минцифры за долги и дефицит кадров у "Почты России"

Принят закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка

Бизнес пообещал, что красная икра в 2025 году резко дорожать не будет

Бизнес пообещал, что красная икра в 2025 году резко дорожать не будет
Смена власти в Сирии

Москва поддерживает контакты с силами, контролирующими Сирию

Первые учебные пособия по ИИ для школьников появились в России

Первые учебные пособия по ИИ для школьников появились в России

Росавиация продлила запрет на полеты в Израиль в ночное время до 11 января

Росавиация продлила запрет на полеты в Израиль в ночное время до 11 января

Обвиняемые в беспорядках в аэропорту Махачкалы получили по 8-9 лет колонии

Смена власти в Сирии

Ждет ли Сирию ливийский сценарий?

Ждет ли Сирию ливийский сценарий?

В Москве выявили три кол-центра, откуда мошенники обманули граждан 20 государств

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии88 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов173 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5535 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });