Продажа Почта банка и непрофильных активов сократит долг "Почты России" на 30 млрд рублей

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Готовящаяся продажа доли в Почта банке и реализация непрофильных активов позволяют АО "Почта России" снизить долг на 30 млрд рублей, сообщило Минцифры, не уточнив, за какой период и до какого размера будет сокращен долг.

Как говорится в бухотчетности компании, на 30 сентября 2024 года ее долг составлял 128,3 млрд рублей.

Сумма сделки по продаже доли в Почта банке в пользу ВТБ составит 36 млрд рублей, расчеты планируется завершить 23 декабря. В июне глава компании Михаил Волков говорил, что от продажи непрофильных активов "Почта России" планирует в 2024 году выручить 3 млрд рублей.

Как сообщает Минцифры, "Почта России" реализует мероприятия по повышению эффективности деятельности, что позволило ей сократить убытки по итогам 2023 года в 3,5 раза и впервые за 5 лет выйти в операционную прибыль.

Выручка компании за 4 года увеличилась на 8%, средняя зарплата сотрудников - на 50%.

За три года "Почта России" отремонтировала более 3,5 тысяч почтовых отделений, из которых 3 тысячи находятся в сельской и труднодоступной местности. Число аварийных отделений сократилось на 16%, временно закрытых - на 20%. Число электронных отправлений увеличилось почти в 2,5 раза, что снижает нагрузку на физическую доставку.

Минцифры готовит новые меры поддержки "Почты России", заверило ведомство. В частности, министерство подготовило законопроект, предоставляющий компании монополию на доставку электронных заказных писем, а также на доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Также предлагается разрешить "Почте" установку почтоматов в многоквартирных домах.

Кроме того, планируется открытие в почтовых отделениях по модели франшизы пунктов выдачи заказов.

"Почта России" - российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУПа 1 октября 2019 года. Сеть "Почты России" насчитывает свыше 38 тысяч отделений, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Единственным акционером АО "Почта России" является государство в лице Росимущества.