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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Минцифры ждет принятия законов об "эксклюзивных преимуществах" для "Почты России" до июля

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры рассчитывает на принятие законопроектов о предоставлении АО "Почта России" "эксклюзивных преимуществ" и оказании новых мер поддержки в весеннюю сессию Госдумы, заявил в Совете Федерации глава министерства Максут Шадаев.

"Правительством приняты все необходимые меры (по поддержке "Почты России" - ИФ), они связаны с созданием для "Почты России" ряда эксклюзивных преимуществ монопольного свойства, которые будут обеспечены через внесение ряда законопроектов, которые мы внесем и рассчитываем принять до конца весенней сессии", - сказал Шадаев.

Министр уточнил, что правительство дало ряд поручений, направленных на создание условий для развития инфраструктуры почтовой компании. По оценке Минцифры, в условиях высокой долговой нагрузки и сокращения объемов физической доставки почтовых отправлений, такие условия "Почте России" могут обеспечить снятие ряда действующих ограничений и предоставление компании права монопольной работы в отдельных сегментах.

"С учетом уменьшения объема пересылаемых бумажных документов, в настоящее время разрабатывается законопроект, который введет в оборот электронные заказные письма (будут иметь статус юридически значимых - ИФ) и обеспечит "Почте России" монополию по доставке таких сообщений в личные кабинеты пользователей Госуслуг, - пояснил Шадаев. - То есть компания фактически станет монополистом по тому, что упадет в электронный ящик пользователей Госуслуг".

Еще одна планируемая монополия - почтовые ящики и почтоматы в многоквартирных домах.

"Предлагаем рассмотреть (в законопроекте - ИФ) возможность передать "Почте России" эксклюзивного права на почтовые ящики в многоквартирных домах, а также возможность размещать в этих домах почтаматы", - сказал Шадаев.

Что касается ограничений, то здесь, по словам министра, речь идет прежде всего о запрете для "Почты России" на открытие пунктов выдачи заказов на условиях франшизы. По мнению Шадаева, такое ограничение значительно снижает конкурентоспособность "Почты России" по сравнению с маркетплейсами, которые забирают у компании часть рынка физической доставки.

Ранее Минцифры сообщало, что "Почта России" реализует мероприятия по повышению эффективности деятельности, что позволило ей сократить убытки по итогам 2023 года в 3,5 раза и впервые за 5 лет выйти в операционную прибыль.

"Почта России" - российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУПа 1 октября 2019 года. Сеть "Почты России" насчитывает свыше 38 тысяч отделений, около 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Единственным акционером АО "Почта России" является государство в лице Росимущества.

Максут Шадаев Минцифры Почта России Правительство Госдума Совет Федерации
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