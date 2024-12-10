"Почта России" может получить эксклюзив на доставку заказных электронных писем

Предполагается, что услуга по доставке электронных заказных писем на Госуслуги будет платной

Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры РФ готовит законопроект, предусматривающий предоставление АО "Почта России" эксклюзивного права на доставку электронных заказных писем на Госуслуги, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

"Планируется целый комплекс регуляторных мер, который позволит "Почте" выйти на отдельные рынки, которые будут монополизированы под "Почту", чтобы дать ей, условно, дополнительные источники доходов. Сейчас мы готовим законопроект о том, что "Почта России" станет эксклюзивным поставщиком электронных заказных писем на Госуслуги для того, чтобы гарантировать юридически значимое информирование силами "Почты России", - сказал глава Минцифры на заседании комитета Совет Федерации по экономической политике.

По словам Шадаева, предполагается, что услуга по доставке электронных заказных писем будет платной, что позволит компенсировать "Почте России" падение объемов рассылки бумажной корреспонденции.

Кроме того, напомнил министр, обсуждается вопрос предоставления "Почте России" эксклюзивного доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. "Есть международный опыт в отдельных странах: положить что-то в почтовый ящик может только сотрудник национальной "Почты". Мы обсуждаем такие же меры для "Почты России", - сказал Шадаев.

Он также отметил, что планируется продолжить работу по повышению зарплат сотрудникам "Почты России", которая сейчас "не является конкурентоспособным работодателем" с точки зрения оплаты труда.

"Средняя зарплата (работников "Почты России" - ИФ) за 4 года выросла в среднем на 50%, сейчас это 37,2 тыс. рублей по итогам 2023 года, будет расти. Но действительно, с точки зрения конкуренции за людей с соседними сегментами - это доставка маркетплейсов - да, понятно, что в целом в отрасли логистики зарплаты выше, чем на почте", - сказал министр.

Он также сообщил, что за 4 года "Почта" сократила около 20% сотрудников.