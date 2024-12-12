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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Россия передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными с Украиной

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Москва в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными между Россией и Украиной передала Будапешту свои предложения на этот счет, но, судя по всему, Киев отклонил идею главы венгерского правительства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня", - сказал он журналистам.

"В этот же день ФСБ России передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными, однако, судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана", - добавил Песков.

"Исходим из того, что консультации по установлению мира будут продолжены", - отметил он.

Представитель Кремля также напомнил, что "Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе "стамбульских договоренностей" от 2022 года".

Виктор Орбан Дмитрий Песков Украина ФСБ Венгрия
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