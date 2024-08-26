Совет Думы рассмотрел законопроект о праве "Роскосмоса" выпускать облигации

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Совет Думы 26 августа рассмотрел законопроект, который позволит госкорпорации "Роскосмос" выпускать облигации, в том числе без обеспечения.

Законопроект № 670074-8 в июле внесла в палату группа депутатов и сенаторов.

Согласно законопроекту, правление госкорпорации получит полномочия по представлению в наблюдательный совет предложения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций. При этом набсовет будет принимать решения о размещении корпорацией облигаций и об утверждении программы облигаций. Облигации могут быть выпущены в том числе без обеспечения.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование инвестиционных проектов в сфере космической деятельности или рефинансирование заемных средств, ранее привлеченных на проекты в том числе по серийному производству космических аппаратов, а также по модернизации и созданию производственной инфраструктуры, обеспечивающей массовое изготовление служебной аппаратуры, используемой в космических аппаратах.

"В настоящее время возможности российской банковской системы по предоставлению долгосрочного финансирования с низкой процентной ставкой существенно ограничены. Ввиду отсутствия свободных денежных средств у организаций ракетно-космической промышленности, а также в целях снижения единовременной нагрузки на федеральный бюджет корпорацией планируется осуществление выпуска облигаций", - отмечается в пояснительной записке.

Сейчас полномочиями по выпуску облигаций наделены государственная компания "Российские автомобильные дороги", госкорпорация "Ростех". В конце июня Госдума приняла закон, который наделил госкорпорацию "Росатом" правом выпуска облигаций.

Согласно проекту решения Совета Думы, срок представления в комитет Госдумы по экономической политике отзывов, предложений и замечаний по законопроекту - до 30 сентября 2024 года.