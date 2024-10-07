Правительство одобрило поправки о праве "Роскосмоса" выпускать необеспеченные облигации

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство поддержало депутатский законопроект, который позволит госкорпорации "Роскосмос" выпускать облигации, в том числе без обеспечения, но рекомендовало уточнить, что эмиссия облигаций не будет затрагивать имущество корпорации, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения документа.

Законопроект № 670074-8 был внесен в Госдуму в июле.

Этим законопроектом правление госкорпорации наделяется полномочием по представлению в наблюдательный совет предложения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций. При этом набсовет принимает решения о размещении корпорацией облигаций и об утверждении программы облигаций. Уточняется, что облигации могут быть выпущены в том числе без обеспечения.

В пояснительной записке говорится, что средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование инвестиционных проектов в сфере космической деятельности или рефинансирование заемных средств, ранее привлеченных на проекты, в том числе, по серийному производству космических аппаратов, а также по модернизации и созданию производственной инфраструктуры, обеспечивающей массовое изготовление служебной аппаратуры, используемой в космических аппаратах.

В своем отзыве правительство отмечает, что положение о предоставлении корпорации полномочия по выпуску облигаций включается в статью закона, которая устанавливает правовой режим использования имущества корпорации.

"Эмиссия облигаций является способом привлечения заемных средств и не предполагает использование имущества эмитента. Исполнение обязательств по облигациям может обеспечиваться за счет имущества эмитента, только если это предусмотрено решением об их выпуске", - говорится в заключении. Правительство предлагает отнести право на выпуск облигаций к правовому положению корпорации, а не к правовому режиму ее имущества.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

В настоящее время полномочиями по выпуску облигаций наделены государственная компания "Российские автомобильные дороги", государственная корпорация "Ростех". В конце июня Госдума приняла закон, который наделил госкорпорацию "Росатом" правом выпуска облигаций.