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Правительство РФ выделило на поддержку закрытых аэропортов 3,9 млрд руб.

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило очередные субсидии на поддержание деятельности закрытых аэропортов центральной части и юга страны - в этот раз в размере более 3,9 млрд руб. за период с декабря 2023 года по март 2024 года.

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Средства выделяются из резервного фонда правительства, их распорядителем является Росавиация.

Поддержку направят на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа в период введения режима временного ограничения полетов.

Сообщалось, что в 2023 году на эти цели из резервного фонда было выделено более 8 млрд руб., в 2022 году - около 7 млрд руб. Речь шла о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, закрытых из соображений безопасности 24 февраля 2022 года.

В мае этого года возобновил работу аэропорт Элисты. По данным Росавиации, в период ограничений на его поддержку было выделено почти 135 млн руб.

Росавиация Правительство РФ
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