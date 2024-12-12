Военные РФ освободили от ВСУ населенный пункт Новоивановка в Курской области

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" в Курской области освободили от ВСУ населенный пункт Новоивановка, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

По данным Минобороны, в боях на территории Курской области военнослужащие группировки "Север" "нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольское и Свердликово".

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Куриловка, Новая Сорочина и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Локня, Мирополье, Павловка и Стариково в Сумской области", - говорится в сводке.

Минобороны РФ также представило актуальные данные о потерях ВСУ на курском направлении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 40060 военнослужащих, 236 танков, 175 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1251 боевую бронированную машину, 1115 автомобилей, 308 артиллерийских орудий", - говорится в сообщении.

"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что за все время боевых действий на курском направлении также уничтожены: 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 27 единиц инженерной и другой техники.