Минобороны РФ сообщило о бомбардировке позиций ВСУ в Курской области

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар авиабомбами по личному составу, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - сообщили в ведомстве.

По данным министерства, после выполнения задания бомбардировщик вернулся на аэродром вылета.

Военные также сообщили, что поразили FPV-дроном минометный расчет подразделения ВСУ в Харьковской области.

"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" была вскрыта замаскированная позиция расчета 120 мм миномета подразделения ВСУ в районе одного из населенных пунктов Харьковской области в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.