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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Орбан предположил, что Зеленский отверг его идею рождественского перемирия

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Будапешт предложил Москве и Киеву провести масштабный обмен пленными и установить режим прекращения огня на Рождество, однако президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, отверг эту идею, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"В конце председательства Венгрии в ЕС мы вновь приложили усилия для установления мира. Мы предложили рождественское перемирие и крупномасштабный обмен пленными. Печально, что Зеленский, очевидно, сегодня от этого отказался", - написал Орбан в социальной сети X.

Ранее в среду венгерский премьер провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам беседы он заявил, что Будапешт "использует все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические средства с целью содействовать прекращению огня и миру".

Пресс-служба Кремля сообщила, что телефонный разговор Путина с Орбаном состоялся по инициативе венгерской стороны.

В сообщении говорится, что "проведен обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике. Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров".

"Со своей стороны Владимир Путин изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта", - отмечается в сообщении.

Венгрия Украина РФ Виктор Орбан Владимир Зеленский Владимир Путин
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