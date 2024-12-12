Законопроект о системе гарантирования в страховании жизни прошел II чтение

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Госдума одобрила во втором чтении законопроект о создании системы гарантирования в сегменте страхования жизни под эгидой Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В Госдуму законопроект № 372345-8 в июне 2023 года внесла группа депутатов и сенаторов. В первом чтении он был одобрен в ноябре 2023 года.

Законопроект "О гарантировании прав по договорам страхования жизни" устанавливает предельную гарантийную выплату лицу, имеющему право на ее получение по всем договорам страхования жизни, заключенным с одним страховщиком, в размере 2,8 млн рублей. При наличии права на страховую выплату в связи с наступлением смерти в отношении каждого застрахованного лица выплата определена законопроектом в 10 млн рублей.

Гарантийным случаем "будет признаваться отзыв у страховой организации или иностранной страховой организации лицензии на осуществление добровольного страхования жизни, за исключением случая отзыва лицензии по инициативе страховщика".

Также устанавливается круг участников системы гарантирования прав по договорам страхования жизни, куда входят страхователи и выгодоприобретатели по таким договорам, а также их правопреемники. Кроме того, участниками системы становятся Банк России и АСВ.

Источником гарантийных выплат определяется фонд гарантирования прав по договорам страхования жизни. Фонд формируется за счет гарантийных взносов, дохода от инвестирования средств фонда, а также некоторых иных источников.

Закон определяет порядок формирования гарантийного фонда. Так, первым расчетным периодом в целях начала уплаты гарантийных взносов страховщиками, имеющими на день вступления в силу закона лицензию на осуществление добровольного страхования жизни, станет первый квартал 2027 года.

Кроме того, определяются виды выплат по договору страхования жизни, подлежащие гарантированию. В том числе уточняется, какие выплаты подлежат гарантированию по договорам долевого страхования жизни (ДСЖ).

Принятие закона о создании системы гарантирования в сегменте страхования жизни было инициировано Банком России несколько лет назад, актуальность темы повышается ввиду вступления в силу с 1 января 2025 года положений другого закона - о запуске договоров ДСЖ.

Закон о гарантировании в сегменте страхования жизни укрепит права страхователей, выгодоприобретателей и наследников по широкому перечню договоров страхования жизни, полагают во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Одновременно он повысит доверие к страховщикам жизни, уравняет их права с коммерческими банками и НПФами, которые подобными гарантиями, предусмотренными законодателями, уже располагают, считают эксперты профильного объединения.