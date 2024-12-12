Дерипаска подал иск к Google и экс-сотруднице ФБК Марии Певчих

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Предприниматель Олег Дерипаска подал в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к корпорации Google LLC и Марии Певчих (признана в РФ иноагентом).

Согласно картотеке райсуда, иск зарегистрирован 10 декабря, материалы дела переданы судье. Дата разбирательства пока не назначена.

Суть претензий в материалах дела не поясняется.

Это не первое судебное разбирательство бизнесмена и экс-сотрудницы ФБК (организация, запрещенная в РФ как экстремистская) Певчих. Как сообщалось, в июле прошлого года Арбитражный суд Москвы признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Дерипаски сведения, распространенные экс-сотрудницей ФБК в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) об участии бизнесмена в залоговых аукционах.

Суд тогда обязал Певчих опубликовать опровержение на канале видеохостинга YouTube "Популярная политика" и в газете "Коммерсантъ".

Как пояснял адвокат, материальных требований по иску не заявлялось. Однако, уточнил он, согласно решению, если Певчих добровольно не исполнит решение суда после его вступления в законную силу, то к ней будет применена неустойка в размере 5 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения.

В октябре 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение по иску Дерипаски к Певчих.