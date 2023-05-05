Минюст признал иноагентами Марию Максакову-Игенбергс и Марию Певчих

Также перечень пополнили политолог Владимир Пастухов и издание "Тайга Инфо"

Мария Максакова-Игенбергс Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Минюст включил в перечень иностранных агентов восемь человек, в числе которых юрист и политолог Владимир Пастухов, соратники Навального Георгий Албуров и Мария Певчих, а также певица и депутат Госдумы VI созыва Мария Максакова-Игенбергс.

Также иноагентами призваны политолог и аналитик Ян Матвеев, политик Александр Осовцов, политолог Иван Преображенский, Елена Агафонова.

Также в перечень включены четыре организации. Это женское общественно-политическое движение "Мягкая сила", "Кризисная группа СК SOS" (North Caucasus SOS Crisis Group), общество с ограниченной ответственностью "ТАЙГА ИНФО", а также общественная организация "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб".

В Минюсте объяснили, что Ян Матвеев открыто выступал в поддержку Украины, отождествлял Россию с нацистской Германией, "распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, формировал негативное отношение к военной службе". Ведомство также отметило, что он является сотрудником организации, включенной в реестр иностранных агентов.

Александр Осовцов распространял материалы, созданные иноагентами, а также распространял "негативную информацию о деятельности органов государственной власти Российской Федерации, ставя под сомнение ее легитимность", и выступал против СВО, говорится в пресс-релизе. По сведениям министерства, сейчас он живет не в России.

По данным Минюста, Иван Преображенский распространял материалы иноагентов, а также негативную информацию о деятельности российской власти и российских военных и выступал против СВО. "Неоднократно участвовал в митингах и шествиях", - отметило ведомство.

Георгий Албуров распространял недостоверную информацию о действиях российской армии, поддерживал санкции против представителей российских властей, говорится в сообщении. Кроме того, он "является сотрудником организации, включенной в реестр иностранных агентов" и живет за границей.

Мария Максакова-Игенбергс, по сведениям Минюста, призывала к предоставлению Украине оружия, свержению действующей власти в России, "участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами" и распространяла материалы иноагентов.

Мария Певчих "распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации", публично поддерживала санкции против представителей российских властей, "призывала к свержению действующей государственной власти Российской Федерации". "Занимает руководящую должность в организации, включенной в реестр иностранных агентов", отметило министерство.

Владимир Пастухов "распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов", говорится в пресс-релизе.

Елена Агафонова признана иноагентом за распространение материалов, созданных иноагентами, и негативной информации о действиях российских чиновников и военных.

Женское общественно-политическое движение "Мягкая сила" распространяло материалы, направленные на формирование негативного образа России, среди этих материалов были созданные иноагентами. Организаторы движения включены в реестр иностранных агентов.

"Кризисная группа СК SOS" (North Caucasus SOS Crisis Group) "участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, получала поддержку от иностранных источников.", а также пропагандировала ЛГБТ-отношения вопреки "государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства", говорится в сообщении.

"Тайга Инфо", по данным Минюста, распространяла материалы иностранных агентов, а также недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.

"Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб" распространял для неограниченного круга лиц негативную информацию о работе органов российской госвласти и действиях ВС России,говорится в пресс-релизе.