Кабмин РФ утвердил план мероприятий по снижению употребления алкоголя

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"Ожидается, что благодаря реализации мероприятий концепции к 2030 году потребление алкоголя снизится до 7,8 литра на человека. Это приведет к улучшению медико-демографических показателей и повышению качества и продолжительности жизни граждан", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Минздраве, новая концепция нацелена на укрепление здорового образа жизни, профилактику злоупотребления спиртным, расширение системы медицинской и социальной реабилитации для людей с алкогольной зависимостью, а также на раннее выявление проблем и профилактическое консультирование.

План содержит 29 мероприятий, направленных как на развитие системы профилактики, повышение качества и доступности медицинской помощи людям с алкогольной зависимостью и развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации, так и на укрепление ценностей здорового образа жизни, формирование среды, способствующей сокращению потребления алкоголя, в том числе крепких спиртных напитков, уточнили в министерстве.

Согласно сообщению, будет расширена практика раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактического консультирования. Это позволит не только выявить ранние признаки развития алкогольной зависимости, но и своевременно принять меры, чтобы предотвратить прогрессирование, отметили в пресс-службе.

Также в рамках утвержденного плана мероприятий будет проведен анализ применения мер административной ответственности, по результатам которого будут подготовлены предложения об их усилении. В частности, будет проанализирован опыт субъектов РФ по реализации мер, ограничивающих время розничной продажи крепкого алкоголя, а также будут представлены предложения о введении ограничений на выкладку алкогольной продукции в прикассовой зоне торговых объектов.

В Минздраве сообщили, что в рамках концепции снижения потребления алкоголя также планируется разработать предложения об установлении регулирования розничной продажи самогонных аппаратов, включая ограничение розничной продажи самогонных аппаратов в зависимости от их производительности, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами, их рекламы и продвижения.