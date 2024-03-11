В Росалкогольтабакконтроле не видят острой необходимости в онлайн-торговле алкоголем

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сейчас в России нет острой необходимости вводить онлайн-торговлю алкоголем, сказал "Российской газете" руководитель Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин.

"Если говорить об онлайн-торговле алкоголем с участием разных операторов, в ковид это имело смысл. И то с ограничениями. Но сейчас, на мой взгляд, при том количестве легальных физических магазинов острой необходимости в таком дополнительном канале продаж нет. Последствия этого разрешения могут быть непредсказуемыми", - считает он.

"Если будет обеспечен жесткий контроль по всей цепочке, тогда это возможно. Но пока такой уверенности нет", - добавил Алешин.

Он напомнил, что в свое время служба готовилась к эксперименту по онлайн-торговле алкоголем с "Почтой России": "И в прозрачности этого канала мы уверены, все условия и механизм были четко прописаны в законопроекте".

Однако этот эксперимент так и не провели.

По словам Алешина, в 2023 году лицензированных точек розничной продажи алкоголя стало на 35 тысяч больше. "И появились они, прежде всего, в небольших городах. Это тоже косвенно указывает на легализацию рынка", - отметил чиновник.

Интернет-торговля алкоголем в России запрещена с 2007 года, но все последующие годы предпринимались попытки ее легализации. Сначала Минфин подготовил соответствующий законопроект, ориентированный на начало онлайн-торговли с 2020 года. Но против этого выступили Минздрав и МВД.

В 2021 году президент поручил правительству и "Почте России" провести эксперимент по продаже российских вин. Канал продаж должен был администрироваться через агрегаторы "Почты России". Предполагалось, что продажи начнутся в 2023 году.

Затем правительство одобрило и внесло в Госдуму законопроект о проведении эксперимента по розничной онлайн-продаже отечественного вина с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года на территории Москвы и Московской области. Однако МВД заявило, что выступает против проведения эксперимента. В министерстве отметили, что ведомство не участвовало в подготовке этого законопроекта, разработкой которого занимался Минфин.

В то же время Минсельхоз поддерживал эту идею. "Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Мы с Минфином долго работали над законопроектом, который утверждал эксперимент через "Почту России", - говорила в октябре замминистра сельского хозяйства Марина Афонина.

Выступивший на том же форуме бизнес-омбудсмен, бенефициар "Абрау-Дюрсо" (ведущий производитель шампанских вин в России) Борис Титов сетовал, что продажа вина через интернет остается большой проблемой. "Во всем мире это реализуется, никому это не мешает. У нас в этом большой ступор", - сетовал он.

В ноябре 2023 года статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов подтвердил, что дискуссионный вопрос об организации стране торговли вином через интернет пока не решен, органы власти не могут достичь консенсуса. "Нет, консенсус не найден. Минздрав и Роспотребнадзор по-прежнему против. Новых решений нет, они концептуально против", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.