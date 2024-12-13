В Белгородской области мужчину ранило при ударе дрона по автомобилю

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах дронов ВСУ по двум населенным пунктам в регионе.

"В селе Грузское Борисовского района в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания первой помощи его транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода", - написал глава региона в Telegram.

В селе Красная Нива Белгородского района в результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелась кровля жилого дома. Пожар потушили бойцы самообороны.