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Жительница Шебекина ранена в результате удара дрона по автомобилю

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Шебекине в результате атаки дронов была ранена женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате атаки БПЛА на легковой автомобиль ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочным ранением спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она будет переведена в областную клиническую больницу", - написал он в Telegraqm.

Ее машина повреждена, осколками посекло рядом стоявший автомобиль.

В результате атаки еще одного FPV-дрона выбиты стекла и посечен кузов грузового автомобиля.

Также есть последствия после обстрела города со стороны Украины.

"В результате прямого попадания снаряда в жилой дом разрушена кровля, повреждены окна и забор, перебита газовая труба - аварийными бригадами газ оперативно перекрыт. На территории другого домовладения посечен легковой автомобиль", - сообщил Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино
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